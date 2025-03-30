Україна
30 березня 2025, 19:56
Колос шокував розгромом Зорі на завершення 22 туру УПЛ
Команда Руслана Костишина покуражилась над суперниками, які наприкінці першого тайму залишились у меншості.
Зоря — Колос, фото УПЛ
30 березня 2025, 19:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Колос 0:3
Голи: Цуріков, 42, 58, Оріховський, 63
Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Яцик (Дришлюк, 65), Попара, Мічин (Василець, 85) — Білоцерковець (Слесар, 65), Будківський (Горбач, 72), Вантух (Ескінья, 85).
Колос: Пахолюк — Козік (Владою, 88), Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський (Алефіренко, 84), Краснічі, Ррапай (Демченко, 88) — Третьяков, Ковталюк (Болівар, 59), Велетень (Теллес, 84).
Попередження: Тронтель — Бондаренко, Козік, Оріховський
На 38-й хвилині був вилучений Жан Тронтель (Зоря) (друге попередження).