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Зоря — Колос 0:3
Голи: Цуріков, 42, 58, Оріховський, 63

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Яцик (Дришлюк, 65), Попара, Мічин (Василець, 85) — Білоцерковець (Слесар, 65), Будківський (Горбач, 72), Вантух (Ескінья, 85).

Колос: Пахолюк — Козік (Владою, 88), Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський (Алефіренко, 84), Краснічі, Ррапай (Демченко, 88) — Третьяков, Ковталюк (Болівар, 59), Велетень (Теллес, 84).

Попередження: Тронтель — Бондаренко, Козік, Оріховський

На 38-й хвилині був вилучений Жан Тронтель (Зоря) (друге попередження).