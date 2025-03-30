Україна

Спеціаліст дав свій коментар після значної невдачі Зорі.

Тренер Зорі Младен Бартулович прокоментував розгромну поразку в 22-му турі УПЛ-2024/25.

Зоря — Колос 0:3 Відео голів та огляд матчу 30.03.2025

Спеціаліст відповів, що сталося з його підопічними під час поєдинку в Києві.

"У першу чергу хочеться вибачитися перед вболівальниками. Сумний вечір для нас. Дуже погано увійшли в гру. Потім ще була червона картка, гол. Після цього було вже дуже важко.

Повторюся — дуже погано увійшли в цю гру. Можливо, хтось уже подумав, що ми чогось досягли. Але я весь час казав їм, що треба працювати так само, як і до цієї паузи. Зробимо висновки й будемо готуватися до наступних поєдинків", — цитує Бартуловича офіційний сайт луганської Зорі.

"Чорно-білі" йдуть восьмими в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 29 очок після 21-го зіграного матчу. Наступної суботи, 5 квітня, вони гостюватимуть у полтавської Ворскли.