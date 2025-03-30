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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 30 березня 2025 року.

Колос у матчі 22 туру української Прем'єр-ліги в гостях здобув впевнену перемогу над Зорею (3:0).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 42 хвилині результативним ударом відзначився Андрій Цуріков.

Потім на 58 хвилині Цуріков оформив дубль, а остаточну крапку у матчі поставив Павло Оріховський на 63 хвилині.

Також зазначимо, що з 38 хвилини луганська команда грала у меншості після вилучення Жана Тронтеля.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Колос в рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Зоря — Колос 0:3

Голи: Цуріков, 42, 58, Оріховський, 63.

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Яцик (Дришлюк, 65), Попара, Мічин (Василець, 85) — Білоцерковець (Слесар, 65), Будківський (Горбач, 72), Вантух (Ескінья, 85).

Колос: Пахолюк — Козік (Владою, 88), Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський (Алефіренко, 84), Краснічі, Ррапай (Демченко, 88) — Третьяков, Ковталюк (Болівар, 59), Велетень (Теллес, 84).

Попередження: Тронтель — Бондаренко, Козік, Оріховський.

На 38-й хвилині був вилучений Жан Тронтель (Зоря) (друге попередження).