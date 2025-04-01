Україна

До вашої уваги трансляція кубкового матчу, який відбудеться 1 квітня, розпочавшись о 13:00.

Сьогодні, 1 квітня, відбудеться перший чвертьфінальний матч Кубку України у сезоні-2024/25, у якому зіграють дві команди Першої ліги – Буковина та Вікторія.

Матч пройде у Чернівцях на стадіоні Буковина. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за Києвом.

Онлайн трансляція матчу Буковина — Вікторія:

На даний момент Буковина набрала 20 очок за 14 матчів у Першій лізі та посідає останнє, восьме місце у чемпіонській групі. Вікторія йде першою у групі на вибування, набравши 23 бали за 16 зустрічей.