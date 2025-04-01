Україна

Чернівецька команда вперше в історії клубу пройшла до півфіналу національного кубка.

Буковина у чвертьфінальному матчі Кубку України на своєму полі здобула перемогу над Вікторією з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині зусиллями Івана Тищенка, який головою замкнув навісну передачу Яна Морговського з кутового.

Потім у середині другого тайму сумська команда змогла зрівняти цифри на табло – після подачі зі штрафного від Ярослава Богунова Дмитро Шинкаренко невдало підставив ногу та зрізав м'яч у сітку власних воріт.

Проте останнє слово було за Буковиною, коли на 84 хвилині був ще один кутовий біля воріт гостей. Після подачі з кутового Тищенко скинув м'яч на дальню стійку, звідки Микита Безуглий точно пробив у ворота.

Таким чином, чернівецька команда вперше у своїй історії вийшла до півфіналу Кубку України — до цього команда тричі добиралася до 1/8 фіналу турніру.

Буковина — Вікторія 2:1

Голи: Тищенко, 4, Безуглий, 84 — Шинкаренко, 59 (аг).

Буковина: Каневцев — Морговський, Безуглий, Бусько (Лопирьонок, 77), Шинкаренко — Кольцов, Глущук (Бодня, 46), Тищенко (Васильєв, 90+1), Плакса — Кожушко (Гончарук, 77), Бойчук (Андрейчук, 77).

Вікторія: Литвиненко — Корохов, Новотрясов, Кравчук, Сасовський — Бойко, Шарай (Паламар, 81), Ульянов, Лисенчук — Книш, Євпак (Нич, 46).

Попередження: Шинкаренко, Гончарук — Корохов, Книш.