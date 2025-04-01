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Григорій Чурілов висловився про перемогу над Вікторією.

Виконувач обов’язків головного тренера Буковини Григорій Чурілов поділився емоціями після чвертьфінального матчу Кубка України, в якому його команда перемогла сумську Вікторію з рахунком 2:1 та вперше в історії пробилася до півфіналу турніру.

"Я хочу від щирого серця подякувати всім за підтримку, за атмосферу, яка сьогодні вирувала на стадіоні і за віру у нашу команду. Також хочу висловити подяку керівництву УАФ за те, що дозволили зіграти цей матч у Чернівцях. У такі непрості часи нам вдалося створити для людей справжнє свято. Останні 2-3 дні у місті витала атмосфера передчуття прийдешньої гри, і це навіть, чесно кажучи, трішки тиснуло на хлопців. Бачили це через певні деталі: по спілкуванню чи емоціях на тих же розминках. Я це розумію, адже на нас очікувала історична гра у чвертьфіналі і на кону був вихід до півфіналу турніру.

Ця нервозність трішки перейшла на гру – ми втратили десь у білдапі, у контролі м’яча тощо. На щастя, сьогодні на стандартах ми добре зіграли. Ми над цим багато працювали і на зборах, тому зараз це приносить свої результати. Команда суперника змусила попрацювати нас на максимумі. Були й травми, й судоми. Але все ж важливо, що ми сьогодні були єдині, як сім’я.

З ким би хотів зустрітися у півфіналі Кубка України? Зараз і у складі Полісся немало зірок: і Гуцуляк, і Назаренко, і Михайліченко – це все гравці збірної України, та й дороговартісних легіонерів у житомирському клубі вистачає. Ми з великою повагою поставимося до будь-якого суперника. Ми раді опинитися у такій компанії команд. Надіюся, що жереб нам підкине такого суперника, з яким ми зіграємо якнайкраще", — цитує слова Григорія Чурілова офіційний сайт Буковини.

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