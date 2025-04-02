Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 2 квітня, розпочавшись о 14:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка України-2024/25 Олександрія на власному полі зустрінеться з Шахтарем.

СЕРЕДА, 2 КВІТНЯ, 14:00. КСК НІКА, ОЛЕКСАНДРІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Націлений на другу поспіль і 15-ту загалом перемогу в турнірі донецький Шахтар сподіватиметься на повторення успіху у вигляді розгрому над Олександрією (3:0) у Львові на початку березня в чемпіонаті України. Тоді бажаного результату на Арені Львів "гірникам" допомогли досягти голи Георгія Судакова (дубль) й Егіналду.

"Поліграфи" можуть дістатися півфіналу Кубка України вперше із сезону-2020/21, коли на цій стадії їхні виступи й завершилися. Наприкінці жовтня 2024 року колектив Руслана Ротаня впевнено розібрався з представником Першої ліги ЮКСА (4:1) в Києві, а команда Маріно Пушича до чвертьфіналу цього розіграшу турніру вийшла внаслідок звитяги над Зорею (1:0) у Львові.

Олександрія й Шахтар у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги йдуть другою й третім відповідно, а відстань між ними складає шість очок (50 проти 44-х), проте гранд має матч у запасі. Звісно ж, "гірники" хотіли б завершити поточну кампанію бодай з одним трофеєм, адже наздогнати в чемпіонаті Динамо Київ (54 залікових бала) буде вкрай складно.

Останнім часом олександрійцям нерідко вдається дати бій донеччанам на КСК Ніка. Зокрема, з урахуванням технічної поразки в лютому 2024 року, у попередніх шести таких поєдинках "поліграфи" поступилися лише двічі, двічі святкували звитягу, а також двічі зіграли з суперником унічию. Очікуємо, що сьогодні вдень гості все ж вийдуть переможцями з непростого кубкового матчу.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Маріно Пушича. Так, на перемогу Шахтаря в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.75, тоді як потенційний успіх Олександрії оцінюється показником 5.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

Прохід "поліграфів" до наступної стадії оцінюється в 3.30, а "гірників" — в 1.33.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Калюжний — Безерра, Шепелєв, Мишньов, Цара — Філіппов

Шахтар: Різник — В. Тобіас, Бондар, Матвієнко, П. Енріке — Бондаренко, М. Гомес, Судаков — Аліссон, Егіналду, Кевін

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