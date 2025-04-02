Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 2 квітня, розпочавшись о 18:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка України-2024/25 Рух на власному полі зустрінеться з Динамо.

СЕРЕДА, 2 КВІТНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІТАЛІЙ РОМАНОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Минулої суботи зустрівшись у Львові в черговому турі чемпіонату України, Рух іще раз прийматиме Динамо Київ уже сьогодні ввечері, намагаючись уперше в своїй історії дістатися півфіналу Кубка країни. В УПЛ колектив Віталія Пономарьова зазнав поразки з рахунком 0:2 через голи Владислава Ваната й Віталія Буяльського.

"Жовто-чорні" взагалі вкрай невдало повернулися до матчів чемпіонату України після зимової перерви. У п'яти попередніх поєдинках вони зазнали чотирьох поразок, у всіх випадках так і не уразивши воріт суперників, а впоратися Руху вдалося тільки з Інгульцем, але й це сталося завдяки голу Остапа Притули аж на 90+9 хвилині домашнього для львів'ян протистояння.

Команда ж Олександра Шовковського досі не знає смаку поразок на внутрішній арені, лідируючи в турнірній таблиці УПЛ — "біло-сині" на чотири залікових бала переважають Олександрію, що йде другою, тоді як сьогоднішній суперник (дев'ята сходинка) відстає на 28 очок, всього п'ятьма відділивши себе від зони перехідних поєдинків.

Кияни в ході минулого розіграшу турніру несподівано вилетіли ще на стадії 1/8 фіналу, під керівництвом Мірчі Луческу поступившись у столичному дербі Оболоні (0:1). Цим пізніше скористався донецький Шахтар, який виграв турнір і обійшов запеклого суперника за кількістю звитяг у Кубку України (14 проти 13). Очікуємо, що зараз Динамо має продовжити свій рух до трофея.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Олександра Шовковського. Так, на перемогу Динамо в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.54, тоді як потенційний успіх Руху оцінюється показником 6.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.10.

Прохід "жовто-чорних" до наступної стадії оцінюється в 4.10, а "біло-синіх" — в 1.23.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Ременяк, Рябов, Горін, Пастух, Роман — Карабін, Фаал

Динамо: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Рубчинський, Бражко, Буяльський — Ярмоленко, Ванат, Кабаєв

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