Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку Кубка України, який відбудеться 2 квітня, розпочавшись о 18:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка України-2024/25 рівненський Верес на власному полі зустрінеться із житомирським Поліссям у "вовчому дербі".

ВЕРЕС — ПОЛІССЯ

СЕРЕДА, 2 КВІТНЯ, 18:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВИНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE ВЕРЕСА (ПЛАТНА ПІДПИСКА)

Це буде вже третє принципове протистояння поміж цими командами в поточному сезоні, проте його зможуть побачити геть не всі охочі вболівальники. Принаймні у легальній площині — так точно. Проте таким було рішення "червоно-чорного" колективу, який за умов перебування в паралельному слоті матчу львівського Руху та київського Динамо, за більш розповсюдженим сценарієм поширення, усе одно вирішив ексклюзивно транслювати свою гру за окремою платною підпискою. Це рішення вже знайшло як своїх критиків, так і прихильників. Але нас більше цікавить власне футбол.

І коли приблизно три тижні тому житомирське Полісся на цій самій арені було розбито з рахунком 1:5, одразу стало зрозуміло, що команда Імада Ашура буде шукати привід для реваншу вже під час найближчої зустрічі проти рівненського Вереса. У цю всю історію ще й погано для колективу Олега Шандрука вписуються травми одразу двох правих захисників Гіоргі Куції та Михайла Протасевича за ходом гри проти петровського Інгульця минулими вихідними, яку рівненці так і не змогли виграти (0:0). За умов незначних кадрових ресурсів такий перебіг справ може помітно послабити команду, яка ротацію не надто й полюбляє.

А гра буде гарячою — це очевидно. Бо Полісся не знаходить свого найкращого футболу в другій частині сезону, і поки що здобувало перемоги виключно зі скрипом. Так було на виїзді проти черкаського ЛНЗ (1:0), так було й удома проти одеського Чорноморця (3:1) чи того-таки Інгульця (1:0). Проте до стартового складу, скоріше за все, повернеться уругвайський нападник "вовків" Батіста, і після свого приходу до клубу взимку він став чи не найбільш яскравим легіонером нашого футболу. А головне — робить те, що не робили його попередники на вістрі атаки, стабільно забиває голи.

Що цікаво, Верес здобув ті божевільні 5:1 за рахунок гри на контратаках. Рівно так само, як до цього команді Олега Шандрука не залишив жодних шансів київський Лівий Берег (0:2). Чи піде на такий крок Полісся? Якби навпроти був би умовний донецький Шахтар, то колектив Імада Ашура так би й грав проти суперника такого рівня. Але цього разу житомирянам знову доведеться домінувати у володінням м’ячем, бо хтось же цим повинен займатись. І точно це не стане робити Верес, який і повз київську Оболонь наприкінці жовтня минулого року ледь продерся в овертаймі (2:1). Полісся ж тоді здолало криворізький Кривбас (2:1) — ще один суперник, який полюбляє гру другим номером, тож досвід у "вовків" є.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Імада Ашура. Так, на перемогу Полісся в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.15, тоді як потенційний успіх Вереса оцінюється показником 3.65. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.30.

Прохід "червоно-чорних" до наступної стадії оцінюється в 2.38, а "вовків" — в 2.38.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Кожухар — Сміян, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров — Шарай, Дахновський — Гайдучик, Степанюк.

Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Віале, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Гуцуляк, Бабенко, Крушинський, Назаренко — Батіста.

ФОРМА КОМАНД

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди до цього зустрічались 23 рази. 14 перемог Вереса проти сімох успіхів Полісся, а ще дві зустрічі завершились унічию. 35:21 — за забитими м’ячами на користь "червоно-чорних". Останній матч — 5:1 на користь рівненців на цій самій арені три тижні тому.