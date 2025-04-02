Україна

Вихованець "біло-синіх" грає з перших хвилин поєдинку Кубка України.

Голкіпер Валентин Моргун проводить свій перший матч за Динамо Київ.

Для 23-річного українця знайшлося місця в стартовому складі "біло-синіх" на виїзний поєдинок із Рухом у Львові. У першому таймі чвертьфінального матчу Кубка України-2024/25 гравець зберіг ворота столичного клубу "сухими".

Зазначимо, що раніше вихованець киян відіграв один "сухий" поєдинок за Динамо U-19 у сезоні-2018/19.

Слідкуйте за матчем Рух — Динамо в нашій текстовій онлайн-трансляції.