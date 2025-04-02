Україна

Жеребкування наступного раунду турніру відбудеться завтра, 3 квітня.

Півфінальної стадії Кубка України-2024/25 дісталися три клуби УПЛ, а також один представник Першої ліги.

У чвертьфіналі Буковина й Динамо Київ упоралися з Вікторією (2:1) і Рухом (1:0) ще протягом основного часу поєдинків, тоді як Шахтар і Полісся свої путівки до наступного раунду турніру вибороли в Олександрії та Вереса за підсумками екстратаймів (обидва — 1:0).

Жеребкування півфіналу Кубка України-2024/25 відбудеться завтра, 3 квітня. Початок — о 14:00.

Нагадаємо, у ході минулої кампанії трофей здобув донецький Шахтар (14-й в історії). У фіналі, що проходив у Рівному в травні 2024 року, "гірникам" поступилася полтавська Ворскла (1:2).