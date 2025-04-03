Україна

Процедура жеребкування розпочнеться о 14:00.

Сьогодні, 3 квітня, відбудеться жеребкування півфіналу Кубка України у сезоні-2024/25.

Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу у Києві о 14:00 за Києвом.

Онлайн-трансляція жеребкування:

У цьому раунді візьмуть участь чотири переможці попереднього етапу: чернівецька Буковина, житомирське Полісся, київське Динамо та донецький Шахтар.

Базовою датою проведення матчів півфіналу є 23 квітня 2025 року.

Фінал турніру пройде 14 травня 2025 року в Житомирі на стадіоні Центральний.