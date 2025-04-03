Процедура жеребкування розпочнеться о 14:00.
фото УАФ
03 квітня 2025, 13:50
Сьогодні, 3 квітня, відбудеться жеребкування півфіналу Кубка України у сезоні-2024/25.
Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу у Києві о 14:00 за Києвом.
Онлайн-трансляція жеребкування:
У цьому раунді візьмуть участь чотири переможці попереднього етапу: чернівецька Буковина, житомирське Полісся, київське Динамо та донецький Шахтар.
Базовою датою проведення матчів півфіналу є 23 квітня 2025 року.
Фінал турніру пройде 14 травня 2025 року в Житомирі на стадіоні Центральний.