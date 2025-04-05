Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті України, який відбудеться 5 квітня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 23 туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі прийме черкаський ЛНЗ.

ЧОРНОМОРЕЦЬ — ЛНЗ

Субота, 5 квітня, 15:30. Чорноморець, Одеса. Головний арбітр — Сергій Задиран. Пряма трансляція на УПЛ. TV

Одеський Чорноморець продовжує всіма силами боротися за місце під сонцем в українській Прем'єр-лізі, проте шансів на збереження прописки залишається дедалі менше. Так, попереду ще досить багато ігор та суперники у битві за останні місця також близько, проте щоб їх випередити потрібні перемоги, а остання вікторія була лише на початку другої половини сезону – над Колосом (2:1) наприкінці лютого.

Перед минулим туром "моряки" змінили головного тренера і "рятівником" був призваний колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер, проте поки що плодів не видно, а дебют був дуже болючим — 0:4 від львівських Карпат. І навіть досвідчений новачок Ярослав Ракіцький не допоміг.

Як по грі, так і функціонально команда явно перебуває в поганій формі, а додати ще кадровий потенціал і все стає сумно. Як вибиратися з ями — поки що невідомо, але може виплата заборгованостей по зарплаті та перемога у спарингу посеред тижня над Реал Фармою якось допоможе у моральному плані.

Також цей матч буде особливий з урахуванням тренерської лави. В Одесу повертається Роман Григорчук і всі останні успіхи "моряків" можна пов'язати лише з його двома періодами на чолі "моряків" — проте тепер він з іншого боку барикад і цього разу намагатиметься перемогти одеситів.

ЛНЗ також не радує стабільними результатами, але принаймні положення команди в турнірній таблиці — десяте місце і семи очковий запас перед аутсайдерами — залишають команду в безпеці, поки що.

У минулому турі підопічні Григорчука мінімально поступилися Поліссю (0:1), а до цього була перемога Колосом (2:0) та переможний спаринг з Лівим Берегом (2:0).

Якщо вірити чуткам, то Григорчук має певний карт-бланш цього сезону, щоб потім провести продуктивні збори та якісно підготуватися до нового сезону. Таким чином, ЛНЗ може й надалі показувати нестабільні результати, оскільки тренер може експериментувати з гравцями та їхнім потенціалом на полі.

Таким чином, очікується досить відкрита гра, в якій Григорчук продовжить оцінювати своїх підопічних, а "моряки" намагатимуться заробити найважливіші очки для битви за місце в УПЛ.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Чорноморець може пропустити загалом 1000 гол в УПЛ (ще три м’ячі) або 400 домашній (ще два м’ячі);

- пропускна серія Чорноморця триває в УПЛ 13 ігор (26 голів);

- безнічийна серія Чорноморця в чемпіонаті триває 11 ігор: перемога та десять поразок;

- 100 матч в УПЛ може провести Ілля Путря (ЛНЗ);

- Григорчук біля керма різних клубів може здобути 30 гостьову перемогу в УПЛ;

- ЛНЗ при Григорчуку внічию в чемпіонаті ще не грав: дві перемоги та три поразки;

- 25 гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко, десятий — Денис Янаков (обидва — Чорноморець).

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Чорноморець: Рудько — Раян, Ракіцький, Жаржу, Бутко — Арсич, Білошевський — Хобленко, Шпорн, Янаков — Безбородько.

ЛНЗ: Кучеренко — Драмбаєв, Дайко, Муравський, Путря — Танковський — Ейнел, Тілль, Яшарі, Пасіч — Момо.

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