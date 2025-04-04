Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та київська Оболонь.

Петровський Інгулець та київська Оболонь відкриватимуть двадцять третій тур української Прем'єр-ліги матчем на Оболонь-Арені.

Василь Кобін, після нічиєї проти рівненського Вереса (0:0), використав із перших хвилин Гаджука до центру поля, тоді як Могильний гратиме в атаці.

Сергій Шищенко, на тлі поразки від донецького Шахтаря (0:2), залучив до стартового складу Грисьо праворуч у захисті, тоді як Курко гратиме в опорній зоні.

Інгулець: Паламарчук — Дубілей, Малиш, Дихтярук — Пушкарьов, Волохатий, Гаджук, Катрич — П’ятов — Сад, Могильний.

Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Лосенко, Фарасєєнко, Меленчук, Бенедюк, Н. Попов, Кисленко, Свистун, Жовтенко.



Оболонь: Марченко — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Курко — Ільїн, Груша, Черненко, Бичек — Устименко.