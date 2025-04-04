Україна

Очільник УАФ висловився після 49-го конгресу УЄФА.

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував учорашні вибори до Виконкому УЄФА, які відбулися під час 49-го конгресу організації в Белграді. Нагадаємо, що Шевченко програв вибори до Виконкому.

"Перш за все, я вкотре хочу подякувати регіональним асоціаціям футболу та Виконкому УАФ, які висунули мене кандидатом у члени Виконавчого комітету УЄФА.

Також вдячний нашій команді за ці два місяці кампанії, а національним асоціаціям — за можливість зустрітися особисто або поспілкуватися практично з кожним. Я отримав багато підтримки від колег у боротьбі за місце у виконкомі.

Протягом усього життя та карʼєри я керуюся головним принципом — спортивним. Я звик боротися чесно, відкрито та прозоро. Я з футболу і я про футбол.

Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі.

У зв’язку з цим я щиро вдячний тим національним асоціаціям, які проголосували за мене й за Україну. Адже це було голосування не лише за мене як кандидата, а й за всю нашу країну.

Ми не змінимо своєї позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти", — зазначив Андрій Шевченко.

Відтепер, у наступні два роки українська асоціація не матиме права голосу у виконкомі УЄФА.