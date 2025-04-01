Україна

Однак сторона гравця має сумніви в доцільності даної ідеї.

Агент 26-річного вінгера донецького Шахтаря Педріньйо, Вілл Дантас, повідомив, що УАФ виявила зацікавленість у натуралізації бразильця для виступів за збірну України.

Тим часом сам гравець та його оточення мають певні сумніви щодо цього кроку. Основна причина — футболіст може втратити можливість виступати за збірну Бразилії.

"Вони хочуть цього найбільше, але ми сумніваємося.

Проблема в тому, що, якщо його натуралізують і він зіграє за Україну, він не зможе зіграти за іншу національну збірну. Але він надто молодий, щоб ухвалювати такі радикальні рішення.

До цього питання потрібно підходити акуратно, бо у футболі все змінюється дуже швидко. Те, що здається неможливим сьогодні, завтра стає реальністю", — цитує агента A Bola з посиланням на No Ataque.

Вперше інформація про можливу натуралізацію Педріньйо з'явилася близько року тому. Тоді УАФ заявила, що не зверталася до гравця з пропозицією змінити громадянство для виступів за збірну України.

У поточному сезоні Педріньйо провів за Шахтар 22 матчі, забив один гол і віддав чотири результативні передачі.