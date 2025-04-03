Україна

Країні-гній немає місця серед цивілізованого світу.

Сьогодні, у Белграді відбувся Конгрес УЄФА під час якого Українська асоціація футболу звернулася до футбольного суспільства щодо неприпустимості повернення представників рф до міжнародних змагань. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зазначається, що Виконавчий комітет Української асоціації футболу звернувся з офіційним листом до представників усіх європейських футбольних національних асоціацій та УЄФА.

В цьому зверненні УАФ наголошує щодо неприпустимості та недоцільності обговорення та розгляду питань часткового скасування обмежень щодо рф в умовах триваючої агресії проти України.