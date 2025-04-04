Україна
04 квітня 2025, 17:26
Оболонь мінімально обіграла та залишила в зоні вильоту Інгулець
Натомість команда Сергія Шищенка вже дивиться в бік виходу із зони перехідних матчів.
Інгулець — Оболонь, фото УПЛ
04 квітня 2025, 17:26
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інгулець — Оболонь 0:1
Гол: Бичек, 14
Інгулець: Паламарчук — Дубілей (Бенедюк, 66), Малиш, Дихтярук — Пушкарьов (Чабан, 86), Волохатий, Гаджук (Лосенко, 46), Катрич (Фарасєєнко, 79) — П’ятов — Сад, Могильний (Кисленко, 66).
Оболонь: Марченко — Грисьо (Карась, 89), Приймак, Дубко, Стасюк — Курко — Ільїн, Груша (Суханов, 69), Черненко (Мороз, 62), Бичек (Блізніченко, 46) — Устименко (Слободян, 69).
Попередження: Гаджук, Малиш, Кисленко — Мороз