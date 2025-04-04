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Інгулець — Оболонь 0:1
Гол: Бичек, 14

Інгулець: Паламарчук — Дубілей (Бенедюк, 66), Малиш, Дихтярук — Пушкарьов (Чабан, 86), Волохатий, Гаджук (Лосенко, 46), Катрич (Фарасєєнко, 79) — П’ятов — Сад, Могильний (Кисленко, 66).

Оболонь: Марченко — Грисьо (Карась, 89), Приймак, Дубко, Стасюк — Курко — Ільїн, Груша (Суханов, 69), Черненко (Мороз, 62), Бичек (Блізніченко, 46) — Устименко (Слободян, 69).

Попередження: Гаджук, Малиш, Кисленко — Мороз