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Керманич Інгульця прокоментував поразку від Оболоні.

Петровський Інгулець напередодні поступився київській Оболоні у номінально домашньому матчі в рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги на Оболонь Арені.

Інгулець — Оболонь 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "козаків" Василь Кобін прокоментував виступ власної команди.

"У першу чергу привітаю Оболонь із перемогою і своїх хлопців — із хорошим другим таймом. У першому таймі ми десь віддали ініціативу, це не був наш план на гру, зовсім інший був план.

Ми мали грати так, як грали другий тайм — агресивно, високо пресингувати і намагатися забивати голи, створювати гольові моменти. Десь не вийшло, десь хлопці в першому таймі боялись, і потрібно було трошки внести корективи в другому таймі.

Що стосується результату — усе добре, тільки в нас судді бояться поставити те, що відбувається на футбольному полі. Я вважаю, був чистий фол, можливо, це і був переломний момент. Я ще не дивився, але те, що було видно з лави запасних — це фол і вилучення.

Якщо такі моменти — це ОК, ми не ставимо, тоді нам хоч аут мають дати кинути? Тому що історія повторилась у Львові. Нам не дали кинути аут, і тут у Києві — те ж саме.

Тут питання у мене більше до суддів: невже вони не мають у собі сили, терпіння, бажання просто дати нам вкинути аут? Я вже не говорю за якісь там мікродуелі, мікроепізоди — просто дати нам вкинути аут.

Але то вже нехай розбираються органи, які в нас працюють. Тому що ми дуже розвиваємо чесний футбол, але поки чесності я не бачу по відношенню до цієї команди.

Довге вкидання ауту — це ваше твердження. Там не було ніякого довгого вкидання ауту. Команда готувала це стандартне положення, там нічого не було довгого.

Просто рахунок 0:0, і судді десь переживають, щоб Інгулець випадково не забив гол — ось і все. Якщо у двох виїзних іграх поспіль постійно це відбувається — значить, воно не просто так.

У Львові просто вилучили гравця, а тут не дали вкинути аут. І фол останньої надії не перевірили. Мені це незрозуміло, адже кваліфікація арбітра дуже висока. Він же судить єврокубки.

Хочу подивитись, як він десь на Камп Ноу не дав би вкинути аут. Тут він це може собі дозволити, бо ніхто його не покарає", — заявив український фахівець.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме львівські Карпати.