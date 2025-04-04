Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 4 квітня 2025 року.

Після міжнародної паузи УПЛ повернулась з важливим матчем у боротьбі за виживання — Інгулець зустрівся з Оболонню в Києві у рамках 23-го туру.

Єдиний гол на 14-й хвилині забив гравець столичного клубу Костянтин Бичек, і господарі втримали перевагу.

Інгулець створив лише один реальний момент наприкінці, але зрівняти не зміг. У підсумку — 1:0 на користь Оболоні.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Оболонь у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Оболонь 0:1

Гол: Бичек, 14



Інгулець: Паламарчук — Дубілей (Бенедюк, 66), Малиш, Дихтярук — Пушкарьов (Чабан, 86), Волохатий, Гаджук (Лосенко, 46), Катрич (Фарасєєнко, 79) — П’ятов — Сад, Могильний (Кисленко, 66).



Оболонь: Марченко — Грисьо (Карась, 89), Приймак, Дубко, Стасюк — Курко — Ільїн, Груша (Суханов, 69), Черненко (Мороз, 62), Бичек (Блізніченко, 46) — Устименко (Слободян, 69).



Попередження: Гаджук, Малиш, Кисленко — Мороз