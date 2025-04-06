Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 23-го туру чемпіонату України, який відбудеться 6 квітня та розпочнеться о 15:30.

Київські Динамо та Лівий Берег у дербі столичних берегів Дніпра продовжуватимуть програму двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

ДИНАМО КИЇВ — ЛІВИЙ БЕРЕГ

НЕДІЛЯ, 6 КВІТНЯ, 15:30. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ (ЛЬВІВ)

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Історія сучасного українського футболу пишеться прямо зараз, тож так, на футбольній мапі нашої країни в цьому сезоні народилось ще одне принципове протистояння. Навіть декілька, бо не тільки з Динамо мають бути романтичні стосунки в Лівого Берега за місцем дислокації. І перший млинець у цій стопці для "лелек" вийшов глевким, бо вони поступились на власному полі восени з розгромним рахунком (0:3) та вилученням за ходом зустрічі. Дебют команді Віталія Первака таким чином не вдався.

Проте Лівий Берег, неначе той сумлінний учень, доволі швидко вивчає всі уроки, які йому надає "елітна" першість. Коли новачки зустрічались із Динамо вперше, то вважалось, що вони претендуватимуть на виліт. Але з часом команда Первака не тільки вийшла з небезпечної зони, а й наразі претендує на те, щоб і надалі просуватись ближче до екватору. Разом із тим, у всіх трьох претендентів на чемпіонство в своєму дебютному сезоні на такому рівні ця команда крові попила, тож і прийдешня гра для Динамо має стати аж ніяк не легкою прогулянкою.

Тут можна було б зауважити, що "біло-сині" проводили посеред тижня матч чвертьфіналу Кубка України проти львівського Руху. Але якщо подивитись на стартові склади в обох останніх протистояннях проти "жовто-чорних", то можна зробити висновок, що в Кубку грав "резерв". Це той, де нині Володимир Бражко виступає в якості лідера. Позаяк, обидва варіанти ротації із своїми завданнями впорались на "відмінно", тож Динамо крокує далі на обох фронтах. Ще й Буковину витягнули команді Олександра Шовковського для півфінальної дуелі.

У чемпіонаті тим часом становище для "біло-синіх" не змінилось від моменту відновлення кампанії. Якщо Динамо виграє решту матчів, що залишилось, то так і завершить сезон без поразок і з достроковим чемпіонством, а коли саме воно відбудеться — більше залежатиме від переслідувачів. Олександрії в цьому випадку, бо Шахтар із десятьма очками відставання наче й уже не надто намагається за щось зачепитись. У будь-якому випадку, так "гірники" вважатимуть до першої похибки команди Шовковського, якщо така взагалі матиме місце до Класичного — там уже буде трохи запізно.

Орієнтовні склади команд

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак —Михайленко, Шапаренко — Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв — Ванат.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський, Дедух — Синиця, М. Когут, Шастал — Сухоручко.

Форма команд

Особисті зустрічі