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Чорноморець — ЛНЗ 1:0
Гол: Скиба, 18

Чорноморець: Аніагбосо — Кисіль, Жаржу, Ракіцький (Раян, 66), Бутко — Скиба — Хобленко, Шпорн (Лацабідзе, 5), Білошевський, Янаков (Габелок, 66) — Безбородько (Попов, 66).

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв (Топалов, 68) — Кушніренко (Момо, 46) — Г. Пасіч (Молло, 46), Яшарі, Танковський (Авагімян, 79), Ейнел (Беннетт, 46) — Тілль.

Попередження: Лацабідзе, Хобленко, Білошевський, Ракицкий (поза полем)  — Топалов