Україна
05 квітня 2025, 17:27
Чорноморець Кучера негостинно зустрів ЛНЗ Григорчука в Одесі
"Моряки" завершили свою серію з чотирьох поразок поспіль.
Чорноморець — ЛНЗ, фото УПЛ
05 квітня 2025, 17:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — ЛНЗ 1:0
Гол: Скиба, 18
Чорноморець: Аніагбосо — Кисіль, Жаржу, Ракіцький (Раян, 66), Бутко — Скиба — Хобленко, Шпорн (Лацабідзе, 5), Білошевський, Янаков (Габелок, 66) — Безбородько (Попов, 66).
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв (Топалов, 68) — Кушніренко (Момо, 46) — Г. Пасіч (Молло, 46), Яшарі, Танковський (Авагімян, 79), Ейнел (Беннетт, 46) — Тілль.
Попередження: Лацабідзе, Хобленко, Білошевський, Ракицкий (поза полем) — Топалов