Україна

Команда Олександра Шовковського обмежилась голами незадовго до та одразу після перерви.

Історія української Прем’єр-ліги продовжує складати свої нові сторінки, і в поточному сезоні у нас виникло одразу кілька нових принципових протистоянь у межах столиці, оскільки київський Лівий Берег долучився до переліку команд "елітного" дивізіону. Зокрема, у першому колі "лелеки" започаткували дербі столичних берегів Дніпра проти Динамо, хоча й не надто вдало для себе (0:3).

Утім, адаптація команди Віталія Первака в УПЛ відбувається настільки шаленими темпами, що вже й не скажеш так одразу, що цей колектив — новачок на такому рівні. Із зони вильоту "лелеки" вже встигли вийти й навіть трохи відірвались від переслідувачів, але чи достатньо цього було для протистояння з головним претендентом на чемпіонський титул — питання відкрите. Команда Олександра Шовковського посеред тижня грала в Кубку України проти львівського Руху (1:0), але там був резервний склад, тож той матч ми залишали за дужками.

Вплив погодних умов — це була своєрідна фішка цього ігрового дня УПЛ. У Олександрії ми побачили дощ, у Києві — нас зустрів снігопад. Так, на першому тижні квітня. Можливо, ще влітку якийсь буде, але це не точно. І допоки сніг валив із неба над стадіоном Динамо, однойменна команда почувала себе якось ніяково в атаці. І співпало так, що коли сніг ще не почався "біло-сині" створили момент для Шапаренка, який у контратаці через правий фланг перекинув і воротаря, і ворота.

А наступний небезпечний момент від господарів відбувся вже на останній хвилині основного часу першого тайму, коли сніг зрештою припинився. І там уже Динамо відкрило рахунок зусиллями Ярмоленка, якому подачу Буяльського з лівого флангу під удар у центрі штрафного головою скинув Ванат. Як би не намагався Лівий Берег дотриматись бодай до перерви, треба було все розпочинати з чистого аркушу після відпочинку, і вже в атакувальному спрямуванні.

Проте Динамо всі ці потенціальні для себе проблеми ліквідувало в самому зародку. Просто побігли вперед від розіграшу м’яча в другому таймі, і Шапаренко та Кабаєв зробили результат. А якщо в суто протокольному контексті, то Микола добивав у порожні ворота відскок у центрі штрафного від лівої стійки, у яку влучив партнер за командою з його ж передачі.

Таким чином глобальний план "біло-синіх" спрацював на повну, що потім нівелювало будь-які наміри суперників. Далі господарі тримали м’яч доволі спокійно й розкуто, а темп гри був загалом мінімальним. Поодинокі спалахи в штрафних по обидва боки поля таки виникали, не без цього, але Динамо й тут було ближче до третього м’яча хоча б у моменті Буяльського, аніж Лівий Берег до хоча б скорочення відставання за рахунком. Це дербі поки тільки розігрівається.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме у криворізького Кривбасу, тоді як київський Лівий Берег прийматиме ковалівський Колос.— Лівий Берег 2:0Ярмоленко, 45, Шапаренко, 47Нещерет — Караваєв (Лучкевич, 87), Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Піхальонок, 75) — Ярмоленко, Буяльський (Рубчинський, 83), Кабаєв (Волошин, 75) — Ванат (Герреро, 83).Механів — Соколов (Астахов, 85), Якимів, Семенов, Шаповал — Косовський (Дієго, 85), Банада — Синиця (Войцеховський, 67), Приходько (Галас, 67), М. Когут (А. Різник, 46) — Шастал.Попередження: Семенов, Приходько, А. Різник