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Шахтар — Верес 3:0
Голи: Кевін, 59, Судаков, 87, Траоре, 90

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Назарина, 80), Марлон, Судаков — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 46), Еліас (Егіналду, 64), Кевін (Траоре, 80).

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Венделл, 89) — Кльоц, Харатін (Кучеров, 71) — Луан, Дахновський (Годя, 70) — Степанюк, Гайдучик (Видрич, 81).

Попередження: Кльоц, Гончаренко