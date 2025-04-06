Україна
06 квітня 2025, 19:56
Шахтар дотиснув та в підсумку розгромив Верес
Команда Олега Шандрука надзвичайно гідно чинила опір чинному чемпіону країни, але лише до тих пір, поки вистачало сил.
Шахтар — Верес, фото ФК Шахтар Донецьк
06 квітня 2025, 19:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Верес 3:0
Голи: Кевін, 59, Судаков, 87, Траоре, 90
Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Назарина, 80), Марлон, Судаков — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 46), Еліас (Егіналду, 64), Кевін (Траоре, 80).
Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Венделл, 89) — Кльоц, Харатін (Кучеров, 71) — Луан, Дахновський (Годя, 70) — Степанюк, Гайдучик (Видрич, 81).
Попередження: Кльоц, Гончаренко