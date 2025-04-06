Україна

Керманич Вереса дав свій коментар після невдачі в Києві.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук висловився щодо виїзної поразки в 23-му турі УПЛ-2024/25.

Шахтар — Верес 3:0 Відео голів та огляд матчу 06.04.2025

Спеціаліст вважає, що його підопічні провели непогану гру, але були неефективними в завершенні атак, за що й поплатилися в підсумку.

"Загалом, непогана гра у нашому виконанні. Ми очікували, що зможемо протиставити певні власні аргументи Шахтарю у цьому поєдинку. Але, на жаль, ми знову не використали свої моменти. Шахтар — дуже кваліфікована команда і вони нас за це покарали.

Після пропущеного голу ми спробували відігратися. Суперник отримав більше простору. Плюс втома. Як наслідок — ще два пропущені м'ячі. Заміни нас теж не підсилили. Тому такий результат.

На старті другого тайму, коли Шахтар дуже агресивно розпочав — було непросто. Але далі ми знову зуміли вирівняти гру, контратакували. Перший гол звичайно вплинув на команду, бо ми змушені були більше пресингувати, грати з високою лінією оборони. Наприкінці матчу за це поплатилися. Хоча, саме цим я не задоволений. Будь-який поєдинок потрібно догравати до кінця. Не розвалюватися, як це було сьогодні.

Хоча, знову ж таки, підсумовуючи гру — ми провели непоганий матч.

Щодо реалізації. Інгулець, Полісся і Шахтар — в нас щонайменше шість-сім реальних нереалізованих гольових моментів було. Але, на жаль, ми не забили жодного м'яча. Працюємо над цим.

Попереду ще багато матчів. Буде запекла боротьба. Бо кожна команда з нижньої частини турнірної таблиці на кожну гру виходить — як на останню. Нам потрібно брати свої очки, щоб кінцівку сезону провести спокійно. Ми цю задачу ще не вирішили", — цитує Шандрука офіційний сайт Вереса.

Рівненський клуб іде восьмим у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 29 очок після 23-х зіграних матчів. Наступної неділі, 13 квітня, він гостюватиме в луганської Зорі.