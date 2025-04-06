Україна

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 6 квітня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги дотиснув рівненський Верес (3:0).

Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли на 59 хвилині результативним ударом відзначився Кевін.

Потім на 87 хвилині Судаков подвоїв перевагу "гірників", а остаточну крапку у матчі поставив Траоре на останній хвилині.

Після 22 матчів Шахтар набрав 47 очок та посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Динамо на десять балів, але має гру в запасі. Верес має 29 балів та йде на восьмій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Верес у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Шахтар — Верес 3:0

Голи: Кевін, 59, Судаков, 87, Траоре, 90.

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Грам, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Назарина, 80), Марлон, Судаков — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 46), Еліас (Егіналду, 64), Кевін (Траоре, 80).

Верес: Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко (Венделл, 89) — Кльоц, Харатін (Кучеров, 71) — Луан, Дахновський (Годя, 70) — Степанюк, Гайдучик (Видрич, 81).

Попередження: Кльоц, Гончаренко.