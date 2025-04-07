Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 23-го туру чемпіонату України, який відбудеться 7 квітня та розпочнеться о 15:30.

Ковалівський Колос та львівський Рух продовжуватимуть програму двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

КОЛОС — РУХ

ПОНЕДІЛОК, 7 КВІТНЯ, 15:30. КОЛОС, С. КОВАЛІВКА. АРБІТР — ДМИТРО КУБРЯК (ОДЕСА)

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Руслан Костишин повернувся до роботи на чолі ковалівського Колоса після березневої міжнародної перерви, і з першої спроби створити диво переродження колективу в нього не вийшло — "колоски" поступились на полі черкаського ЛНЗ (0:2). Але вийшло з другої, та ще й як — луганська Зоря й усі ми були в шоці від перемоги Колоса на стадіоні ім. В. Лобановського, ще й із трьома забитими "сухими" м’ячами у ворота суперників (3:0). Такого за Олександра Поздєєва важко пригадати.

Про що свідчить цей результат? Якщо брати до уваги лише окремо цю перемогу, то радше про те, що в нас таки дуже конкурентний та рівний чемпіонат, де кожен може обіграти кожного. А якщо робити якісь глобальні висновки, то можна сказати, що в Ковалівці нарешті з’явився позитивний настрій грати в атакувальний футбол і перемагати. Цього разу буде можливість перевірити, чи не було це просто одноразовою акцією.

Тим паче, шо в суперника у Колоса буде львівський Рух, який не надто полюбляє кудись здійснювати мандрівки за межі рідного міста. А ще "жовто-чорні" останніми місяцями втратили хист до того, аби грати в результативний футбол. Утрата одразу п’ятьох ключових виконавців посеред зими в цьому плані команді явно не допомагає, бо ті, хто прийшов на заміну, наразі вносять лише незначну частку компенсації від утраченого потенціалу. Команді такими темпами буде дуже сутожно наприкінці року.

І добре, що Рух хоч якийсь гандикап за кількістю здобутих залікових балів таки встиг заробити для себе. Наразі цього вистачає, щоб триматись у середині турнірної таблиці, але зона вильоту наразі теж доволі рухлива, тож ще тур-два, і цієї переваги в п’ять залікових балів від перехідних матчів у львів’ян уже може й не бути. Колос, до речі, є одним із прямих переслідувачів команди Віталія Пономарьова, тож у очному протистоянні явно захоче скоротити відстань до мінімальної.

Орієнтовні склади команд

Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Кітела, Рябов, Слюсар, Роман —Карабін, Пастух — Климчук.

Колос: Пахолюк — Владою, Козік, Бурда, Цуріков — Оріховський, Краснічі, Ррапай — Третьяков, Болівар, Велетень.

Форма команд

Особисті зустрічі