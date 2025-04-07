Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 23-го туру чемпіонату України, який відбудеться 7 квітня та розпочнеться о 18:00.

Житомирське Полісся та львівські Карпати завершуватимуть програму двадцять третього туру української Прем’єр-ліги.

ПОЛІССЯ — КАРПАТИ

ПОНЕДІЛОК, 7 КВІТНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. АРБІТР — ВІКТОР КОПІЄВСЬКИЙ (КРОПИВНИЦЬКИЙ)

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Команді Імада Ашура, на відміну від рівненського Вереса, який вона переграла в чвертьфіналі Кубка України посеред минулого тижня, відверто пощастило, що випала нагода на декілька годин більше проводити відновлення перед черговим матчем чемпіонату. Який вплив може мати на команду кубковий овертайм, ми вчора мали можливість побачити в грі на стадіоні Лівий Берег. Тож дійсно, "вовкам" у цьому плані буде трохи легше.

Бо львівські Карпати так само можуть запропонувати їм інтенсивний футбол із власного боку, тим паче, що для "левів" ця гра буде фактично вирішальною перед заключним етапом сезону. Або команда Владислава Лупашка показує свої справжні наміри щодо потрапляння до зони єврокубків уже в цьому сезоні, або ці п’ять очок відставання від Полісся так і будуть для неї мірилом на найближчі майже два місяці. Ситуація в турнірній таблиці така, що будь-якою осічкою конкурентів треба користуватись.

Бо житомиряни насправді дуже багато очок утратили ще в першій частині сезону, коли Імад Ашур навіть перебував на межі від звільнення, відповідно до чуток, проте чергова перемога над донецьким Шахтарем добряче підсилала його позиції на посаді головного тренера. А потім керівництво клубу ще трохи додало фінансів під час зимового трансферного вікна, тож стало зрозуміло, що в проєкт, який будує керманич, і досі вірять.

Так, видовищним футбол "вовків" після зимової перерви навряд чи можна вже назвати. Перемоги, якщо й здобуваються, то з помітно великими зусиллями, проте це не заважає команді йти четвертою й у сподіваннях, що Кривбас таки змарнує власні шанси у відкладених матчах. У Карпат тим часом триває той самий імпульсивний період, що й раніше — колектив Лупашка може ефектно розгромити Чорноморець (4:0), а зіграти у млявий футбол проти Ворскли (0:0). І ніколи ти не вгадаєш, що трапиться в прийдешній грі з "левами". Теж свій шарм у певному сенсі для вболівальників. Але є завдання на сезон, і тут уже двозначності не може бути під час його виконання.

Орієнтовні склади команд

Полісся: Кудрик — Тейлор, Віале, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Гуцуляк, Бабенко, Лєднєв, Гонсалвеш — Батіста.

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Очеретько, Ігор, Костенко.

Форма команд

Особисті зустрічі