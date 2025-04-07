Україна
07 квітня 2025, 19:53
Полісся на останніх хвилинах вибороло нічию проти Карпат
Матч двох рівних команд під хуртовиною в Житомирі завершувався переглядами VAR моментів у обох штрафних майданчиках.
Полісся — Карпати, фото ФК Полісся
07 квітня 2025, 19:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Карпати 1:1
Голи: Гуцуляк, 88 (пен.) — Чачуа, 60
Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко — Сарапій (Андрієвський, 66), Бабенко — Гуцуляк, Крушинський (Йосефі, 72), Назаренко — Батіста.
Карпати: Кінарейкін — Мірошніченко, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес, Бруніньйо (Танда, 69) — Костенко, Краснопір (Ігор, 69), Очеретько (Підлепенець, 83).
Попередження: Сарапій, Батіста — Бабогло, Мірошніченко