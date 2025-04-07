Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 квітня 2025 року.

Львівський Рух здобув важливу мінімальну перемогу над Колосом у 23 турі УПЛ — 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив Остап Карабін на 27-й хвилині після затяжної атаки, а взяття воріт було підтверджене VAR.

Господарі більше володіли м’ячем, проте не створили достатньо моментів для взяття воріт за підсумками цього протистояння.

У компенсований час арбітр переглядав можливий пенальті за гру рукою Слюбика, але в підсумку не призначив навіть штрафний, залишивши фінал матчу під знаком суперечок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Рух у рамках 23-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Колос — Рух 0:1

Гол: Карабін, 27



Колос: Пахолюк — Козік (Владою, 46), Бурда, Краснічі, Цуріков — Оріховський (Теллес, 62), Демченко (Гагнідзе, 62), Ррапай — Третьяков (Алефіренко, 73), Болівар (Сидоров, 46), Велетень.



Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Едсон (Рябов, 71), Слюсар (Горін, 46), Пастух — Карабін (Руніч, 88), Климчук, Алмазбеков (Фаал, 54).



Попередження: Ррапай