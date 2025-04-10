Україна

Цікава новина з Рівного.

Колишній нападник Таврії, Дніпра та збірної України Володимир Гоменюк став директором дитячої академії рівненського Вереса. Про це повідомляє офіційний сайт народного клубу.

На найближчому засіданні наглядової ради народного клубу Верес Володимир Гоменюк презентує свою програму розвитку академії.

НК Верес також висловив подяку колишньому директору академії клубу Ігорю Тарнопольському.

"Під керівництвом Ігоря Тарнопольського наша Академія стабільно працювала, розвивалася і виховувала нові футбольні таланти. Ігор залишається в нашій команді на посаді заступника керівника Академії, і ми раді, що можемо рухатися вперед разом. Далі - тільки вперед!", — йдеться в заяві рівненського клубу.

Володимир Гоменюк - уродженець села Бокійма на Рівненщині. У сезоні 2018/2019 очолював головну команду Вереса, а згодом працював у ДЮСШ Верес.