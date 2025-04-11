Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар.
Кіріл Фесюн, фото ФК Шахтар Донецьк
11 квітня 2025, 14:31
Черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар на Центральному в Черкасах відкриватимуть двадцять четвертий тур української Прем'єр-ліги.
Роман Григорчук, після поразки від одеського Чорноморця (0:1), залучив до стартового складу Молло на лівому фланзі півзахисту, тоді як Момо гратиме на вістрі атаки.
Маріно Пушич, на тлі перемоги над рівненським Вересом (3:0), використав із перших хвилин Фесюна в рамці воріт, тоді як Бондар та Педріньйо Азеведо гратимуть у захисті, а Педріньйо за Сілва розташується праворуч у півзахисті, із Егіналду на вістрі атаки.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Кушніренко — Г. Пасіч, Яшарі, Танковський, Молло — Момо.
Запасні: Пеньков, Самойленко, Нонікашвілі, Бойко, Авагімян, Беннетт, Макуана, Каплієнко, Тілль, Наумець, Ейнел, Саліху.
Запасні: Твардовський, Траоре, Арройо, Швед, Азарові, Грам, Еліас, Глущенко, Назарина, Аліссон, Невертон, Фарина.
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон — Педріньйо да Сілва, Бондаренко, Судаков, Кевін — Егіналду.
Гра ЛНЗ — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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