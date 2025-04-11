Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар.

Черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар на Центральному в Черкасах відкриватимуть двадцять четвертий тур української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після поразки від одеського Чорноморця (0:1), залучив до стартового складу Молло на лівому фланзі півзахисту, тоді як Момо гратиме на вістрі атаки.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над рівненським Вересом (3:0), використав із перших хвилин Фесюна в рамці воріт, тоді як Бондар та Педріньйо Азеведо гратимуть у захисті, а Педріньйо за Сілва розташується праворуч у півзахисті, із Егіналду на вістрі атаки.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Кушніренко — Г. Пасіч, Яшарі, Танковський, Молло — Момо.

Запасні: Пеньков, Самойленко, Нонікашвілі, Бойко, Авагімян, Беннетт, Макуана, Каплієнко, Тілль, Наумець, Ейнел, Саліху.



Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон — Педріньйо да Сілва, Бондаренко, Судаков, Кевін — Егіналду.