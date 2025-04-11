Україна

"Гірники" вийдуть проти ЛНЗ на 24 тур в національних кольорах.

Черкаський ЛНЗ та донецький Шахтар на Центральному в Черкасах відкриватимуть двадцять четвертий тур української Прем'єр-ліги.

Як повідомляє пресслужба "гірників", у цьому протистоянні команда Маріно Пушича вийде грати у комплекті форми, який виконаний в українських кольорах — синьому та жовтому.

Зазначається, що це перший випадок у поточному сезоні національного чемпіонату, коли Шахтар зіграє у своїй третій формі.

Нагадаємо, раніше "гірники" використовували цей комплект із українськими кольорами у матчах Ліги чемпіонів проти Болоньї та ПСВ.

Гра ЛНЗ — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.