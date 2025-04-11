Україна
11 квітня 2025, 17:25
Шахтар із дублем Марлона розбив ЛНЗ
Команда Романа Григорчука пропустила тричі вже за 20 стартових хвилин зустрічі
ЛНЗ — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
11 квітня 2025, 17:25
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ЛНЗ — Шахтар 1:4
Голи: Саліху, 86 — Марлон, 7, 20, Дайко, 10 (авт.), Траоре, 90+1
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський (Саліху, 46), Дайко (Беннетт, 85), Драмбаєв — Кушніренко (Тілль, 46) — Г. Пасіч (Ейнел, 46), Яшарі, Танковський, Молло (Макуана, 77) — Момо.
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон (Назарина, 69) — Педріньйо да Сілва (Аліссон, 75), Бондаренко, Судаков (Глущенко, 81), Кевін (Невертон, 75) — Егіналду (Траоре, 69).