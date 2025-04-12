Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 24-го туру чемпіонату України, який відбудеться 12 квітня та розпочнеться о 15:30.

Київська Оболонь та одеський Чорноморець продовжуватимуть програму двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги.

ОБОЛОНЬ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

СУБОТА, 12 КВІТНЯ, 18:00. ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ. АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВИНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ)

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Ігровий день завершуватиме протистояння, до якого навряд чи буде прикуто багато уваги з боку вболівальників. Тим паче, що до цього відбуватимуться матчі за участі лідерів нашого чемпіонату. І даремно таке зверхнє ставлення до гри в столиці! Це буде битва аутсайдерів за життя та гра у форматі "за шість очок" відповідно. Бо зараз на три бали саме Оболонь випереджає Чорноморець у небезпечній зоні.

Якщо "пивовари" переможуть, то, скоріше за все, зможуть розраховувати на вихід із зони перехідних матчів. Якщо ж програють, то це не буде становити для них аж такої великої небезпеки, як це можливо в контексті "моряків". У одеситів є свіжий негативний досвід протистояння проти прямого конкурента — поразка від петровського Інгульця формально на власному полі (0:1), якої треба було запобігти за будь-яку ціну. Але Олександр Бабич із цим завданням не впорався.

Тому нині Чорноморець очолює інший Олександр, Олександр Кучер, і вже в перших матчах із цим керманичем на чолі команда виглядає, щонайменше, більш натхненною на продовження боротьби. Перемога над черкаським ЛНЗ у минулому турі про це красномовно свідчила (1:0), завдяки чому одесити вийшли з украй невдалої серії для себе. Але завжди треба робити наступний крок.

Тим паче, що в попередньому турі перемогла нарешті й Оболонь. Та сама історія у команди Сергія Шищенка — дуже довгоочікуваний успіх, який одразу покращив позиції в турнірній таблиці, і вже ось-ось, і "пивовари" зможуть уперше за тривалий час почувати себе більш-менш у безпеці. Із їхнім календарем наприкінці сезону це дійсно багато важитиме, бо серед суперників хоча б приблизного за стабільністю виступів будуть лише той-таки ЛНЗ та київський Лівий Берег, проте лише в рамках трьох заключних турів.

Чорноморець у цьому плані теж далеко не втік: Рух і Ворскла — незабаром на Одесу очікує два чергових важливих протистояння, і якщо вони переможуть у прийдешній зустрічі, то в доволі непоганому настрої підійдуть до майбутніх викликів. А от поразка може дуже болісно вдарити по шансах обох команд у цій кампанії.

Орієнтовні склади команд

Оболонь: Марченко — Грисьо, Приймак, Дубко, Стасюк — Курко — Ільїн, Груша, Черненко, Бичек — Устименко.

Чорноморець: Аніагбосо — Кисіль, Жаржу, Ракіцький, Бутко — Скиба — Хобленко, Габелок, Білошевський, Янаков — Безбородько.

Форма команд

Особисті зустрічі