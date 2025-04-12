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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та Олександрія.

Львівський Рух та Олександрія зіграють у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.

Віталій Пономарьов, після перемоги над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), використав із перших хвилин Ващенка в центрі поля, тоді як Ковалець гратиме "хибну дев'ятку" в атаці.

Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух, Едсон, Слюсар — Карабін, Климчук, Алмазбеков.

Запасні: Герета, Холод, Горін, Кітела, Підгурський, Рябов, Притула, Тлумак, Руніч, Фаал, Погорілий, Ременяк.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Шепелєв, Ващенко, Мишньов — Безерра, Ковалець, Цара.

Запасні: Долгий, Макаренко, Булеца, Ндіка, Логінов, Скорко, Джевані, Матеус, Смирний, Козак, Шостак, Макаренко.



Гра Рух — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.