Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та Олександрія.
Кирило Ковалець, фото ФК Олександрія
12 квітня 2025, 14:38
Львівський Рух та Олександрія зіграють у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на Арені Львів.
Віталій Пономарьов, після перемоги над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), використав із перших хвилин Ващенка в центрі поля, тоді як Ковалець гратиме "хибну дев'ятку" в атаці.
Рух: Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух, Едсон, Слюсар — Карабін, Климчук, Алмазбеков.
Запасні: Герета, Холод, Горін, Кітела, Підгурський, Рябов, Притула, Тлумак, Руніч, Фаал, Погорілий, Ременяк.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Шепелєв, Ващенко, Мишньов — Безерра, Ковалець, Цара.
Запасні: Долгий, Макаренко, Булеца, Ндіка, Логінов, Скорко, Джевані, Матеус, Смирний, Козак, Шостак, Макаренко.
Гра Рух — Олександрія почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.