Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 24-го туру чемпіонату України, який відбудеться 12 квітня та розпочнеться о 15:30.

Рух та Олександрія продовжать суботню програму 24-го туру української Прем’єр-ліги.

РУХ — ОЛЕКСАНДРІЯ

СУБОТА, 12 КВІТНЯ, 15:30. СТАДІОН АРЕНА-ЛЬВІВ, ЛЬВІВ

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Рух після мінімальної перемоги над Колосом (1:0) продовжує боротьбу за середину турнірної таблиці УПЛ, втім, з огляду на низьку результативність, яка призвела до лише двох забитих голів у семи весняних матчах, команда Олександра Пономарьова не виглядає амбітним претендентом на високі місця. У Руху зараз, хоч і стабільна ситуація в середині таблиці, але відсутність яскравих результатів і сумнівна результативність викликають питання.

Перед важким поєдинком із одним із лідерів чемпіонату — Олександрією, Пономарьов сподівається на зростання адаптації новачків команди, таких як Алмазбеков, Фаал та Едсон. Можливо, саме вони допоможуть підсилити гру Руху і дати бій супернику. Однак, на що варто звернути увагу — це можливе застосування тактики з трьома центральними захисниками, яку команда застосовувала у матчі з Колосом.

Олександрія не збавляє обертів у боротьбі за єврокубкові місця та можливе чемпіонство. Під керівництвом Ротаня команда йде на другому місці в УПЛ і продовжує дивувати своїм характером та здатністю виборювати перемоги, навіть у найскладніших матчах.

У попередньому турі вони здолали Кривбас мінімально (1:0), зберігаючи інтригу у боротьбі за чемпіонство. Головною втратою для "містян" є відсутність капітана Калюжного через перебір карток. Однак команда має в запасі молодого Ващенка, який успішно замінив Калюжного у минулих матчах.

Матч для Олександрії не буде простим, адже кожен поєдинок зараз для команди — це випробування на стійкість і відповідальність. Львів'яни, хоча й не претендують на високі місця в таблиці, навряд чи віддадуть гру без бою, адже "Рух" прагне завершити сезон на гідній ноті.

Особисті зустрічі

Цікаві факти та можливі події

Олександрія може зазнати 80-ї гостьової поразки в чемпіонаті, в тому числі десятої при Руслану Ротаню.

Рух може здобути 20-ту домашню перемогу в УПЛ.

Переможна серія Олександрії триває в чемпіонаті чотири гри.

Безнічийна клубна рекордна серія Руху продовжується вісім ігор: три перемоги та п'ять поразок.

Рух може провести 40-й "сухий" матч в УПЛ, в тому числі 20-й при Дмитру Ледвію.

Новачок Руху Владислав Погорілий нинішній чемпіонат починав саме в Олександрії.