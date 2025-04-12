Україна

Гравець поповнив склад "біло-синіх" влітку 2015 року.

Матч Кривбас — Динамо Київ у 24-му турі УПЛ-2024/25 є ювілейним для центрального півзахисника гостей Миколи Шапаренка.

Тепер на рахунку 26-річного українця 200 поєдинків за "біло-синіх" у всіх турнірах. За даними transfermarkt, у попередніх 199-ти гравець відзначився 28-ма голами й 33-ма асистами.

До столичного клубу Шапаренко перебрався з Маріуполя влітку 2015 року. Микола дебютував за Динамо Київ у листопаді 2017-го.

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