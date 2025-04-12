Україна

Команда Юрія Вернидуба на власному полі не скористалась перевагою за кількістю гравців на полі, яку отримала посеред другого тайму.

Суботня частина протистоянь у рамках двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги розпочиналась одразу з центральної гри всього вікенду в нашій країні. І точно не за власною ініціативою криворізький Кривбас та київське Динамо мусили в цей день раніше за всіх розпочинати свій двобій, а суто з міркувань безпеки та в сподіванні хоча б до завершення дня провести своє надзвичайно принципове протистояння.

Бо обидві команди й надалі продовжують свою боротьбу за найкращі з досяжних місця в турнірній таблиці. Щоправда, хто — за які. Колектив Юрія Вернидуба прагне потрапити до єврокубків на наступний сезон, але для цього йому треба було не відставати від донецького Шахтаря, який свою гру цього туру вже виграв у ЛНЗ, а потім сподіватись ще й переграти "гірників" у очному недограному протистоянні. Тим часом результат команди Маріно Пушича напередодні вже мало мав цікавити колектив Олександра Шовковського, у якого всі карти в чемпіонських перегонах на руках — виграти всі матчі, і ніякі Олександрія й Шахтар нічого проти цього не заподіють.

Цей матч удалось завести лише з другої спроби, бо спочатку тривога за півтори години до стартового свистка перенесла початок на 15 хвилин, а вже коли все було готово до введення м’яча в гру, країна-терорист дала про себе знати знову, і тому почали ми аж за 1:05 від запланованого. Змарнували небагато — команди все одно б не відмовили собі в можливості грати в обережний футбол, у якому гольових моментів ми й не очікували побачити.

Як і не очікували на те, що захисники Кривбасу Конате та Дібанго на 35 хвилині раптово вирішать пропускати повз себе простріл Дубінчака з лівого флангу на порожні ворота для Ярмоленка, який подібними моментами не розкидається. І так у підсумку й сталось, що чи не єдиний гострий момент від Динамо за першу половину призвів до забитого м’яча, а Кривбас запам’ятався лише ударом із штрафного від Ілича та пострілом Соси в центрі штрафного на завершення тайму — усе полетіло до рук Нещерету.

А от у другому таймі команда Шовковського почала грати з вогнем, м’яко кажучи. І цілком могла догратись уже на самому початку, коли арбітру Миколі Балакіну трохи не вистачило послідовності — бо якщо вже й фіксувати той фол у підкаті від Попова проти Твердохліба під час спроби останнього зіграти на добиванні відскоку від Нещерета перед чужим штрафним, то вже з якимись наслідками для захисника, бо добивання те пішло б у порожні фактично ворота.

І от тоді б і не виникало жодних питань стосовно моменту за участі Попова на 64 хвилині, коли втрата м’яч від Шапаренка в центрі поля обернулась передачею на правий фланг штрафного для Соси, проте захисник збив суперника ще до моменту входження того до володінь Нещерета. Жовтою на місці б справа й обмежилась, але тільки якщо вона була б другою, але там був VAR, який не міг не побачити підстав для прямого вилучення.

І як скористався цим подарунком долі колектив Вернидуба в підсумку? Та ніяк. Моменти у Кривбасу були що до цього, що після вилучення, але натомість Динамо закрило всі питання другим голом майже одразу. Ванат отримав передачу на правий фланг контратаки Дубінчака, тоді як Дібанго навіть і не думав у цій грі протидіяти суперникам в обороні. Форвард пробив із-під нього в дальній кут від межі штрафного. А далі Нещерет підшліфував так, щоб у столичного клубу так і залишився "нуль" у графі "Пропущені" в цій грі.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме луганську Зорю, тоді як посеред тижня дограє тайм проти донецького Шахтаря, а київське Динамо прийматиме в дербі Оболонь.

Кривбас — Динамо Київ 0:2

Голи: Ярмоленко, 35, Ванат, 74



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате (Бандейра, 46), Романчук, Дібанго — Ілич (Вакулко, 80), Ікенна — Д. Кузик (Каменський, 80), Твердохліб, Задерака (Ндомбазі, 46) — Соса (Мулик, 86).



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Піхальонок, 78) — Ярмоленко (Біловар, 70), Буяльський (Бражко, 71), Кабаєв (Волошин, 78) — Ванат (Геррейро, 81).



Попередження: Задерака, Конате — Караваєв, Шапаренко, Бражко, Михавко



На 67-й хвилині був вилучений Денис Попов (Динамо Київ) (грубе порушення).