Україна

Без Олександра Філіппова та Івана Калюжного чемпіонський болід Руслана Ротаня так і не завівся.

Суботня програма двадцять четвертого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась у Львові, куди цього разу на протистояння з місцевим Рухом завітала Олександрія, яка, вочевидь, могла тільки здогадуватись, як саме закінчиться протистояння одного з її прямих конкурентів у чемпіонських перегонах, київського Динамо, проти криворізького Кривбасу. А отже й жага до перемоги в колективу Руслана Ротаня фактично не обговорювалась.

А ще в цій доволі, на перший погляд, неприглядній футбольній афіші була своя чи не унікальна історія протистоянь. Не кожна команда в нашому чемпіонаті може похизуватись, тим, що "поліграфи" її ніколи не обігравали. І це дійсно так — із дев’яти зустрічей загалом у всіх турнірах Олександрія перемагала лише раз у Кубку, тоді як найбільш популярний підсумок зустрічей — нічия (сім разів), що точно не влаштовувало б команду Ротаня за підсумками цієї гри.

Однак у гостей була кадрова прогалина в складі на цю гру, і доволі вагома. Олександр Філіппов не готувався безпосередньо до зустрічі, а Іван Калюжний за перебір карток отримав дискваліфікацію в попередній зустрічі. А тут ще й Безерра отримав пошкодження спини ще на самому початку матчу, після якого його посадили на лаву запасних, але навіть підвестись із неї в перерві самостійно бразилець не зумів. Тож це ще одне поповнення лазарету Олександрії.

Не дивно, що на тлі таких новин команда Ротаня де в чому не добирала в плані атакувальних дій за ходом зустрічі, але на завісу першого тайму все ж таки дотиснула суперників до пропущеного м’яча. Мартинюк успішно зачепився за відскок перед чужими володіннями, після чого залишив м’яч Мишньову, а той потім довго хизувався м’язами на своїй ударній нозі, бо постріл у лівий кут вийшов дійсно потужним.

Але, напевно, у цієї дуелі така вже склалась доля, що нікуди від нічиєї в чемпіонаті ці команди вже не можуть подітись хтозна-який поспіль раз. У цьому випадку Рух також відігрався, але вже не на останньому подиху й не за рахунок пенальті, який потім усі б обговорювали кілька тижнів. Цілком робочий гол забив Фаал, коли тільки-но з’явився на заміну біля 67 хвилини, і одразу ж Карабін у чужому штрафному спонсорував свіжого партнера скиданням головою подачі Ляха.

Після цього, зрозуміло, "поліграфи" побігли відіграватись, і наче часу в них було для цього достатньо. Однак момент Смирного одразу після пропущеного, який у центрі штрафного завершився ударом просто у Ледвія, так і залишився єдиним цікавим від гостей за до фінального свистка. Ось і +6 для Динамо, ось і потенційні +1 над Шахтарем уже перед наступними вихідними.

У наступному турі львівський Рух проведе гостьове дербі проти Карпат, тоді як Олександрія поїде до полтавської Ворскли.Рух — Олександрія 1:1Фаал, 67 — Мишньов, 43Ледвій — Роман, Слюбик, Дідик, Лях — Пастух (Притула, 65), Едсон (Рябов, 71), Слюсар (Підгурський, 57) — Карабін, Климчук (Фаал, 64), Алмазбеков (Руніч, 46).Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Шепелєв (Козак, 74), Ващенко (Шостак, 74), Мишньов (Смирний, 62) — Безерра (Джевані, 18), Ковалець, Цара (Бєляєв, 62).Попередження: Едсон — Кампуш, Шостак, Мартинюк