Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та житомирське Полісся.

Полтавська Ворскла та житомирське Полісся зіграють у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні ім. О. Бутовського.

Юрій Максимов, після поразки від луганської Зорі (1:2), залучив до стартового складу Авдилі в центрі поля, тоді як у атаці гратимуть Ієде та Ндукве.

Імад Ашур, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (1:1), використав із перших хвилин Андрієвського в опорній зоні.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Павлюк, Пердута — Кане, Малиш, Авдилі, Салабай — Ієде, Ндукве.

Запасні: Ющишин, Челядін, Островський, Мякушко, Фернан, Бацула, Гучек.



Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Крушинський, Назаренко — Батіста.