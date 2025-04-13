Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та житомирське Полісся.
Олександр Андрієвський, фото ФК Полісся
13 квітня 2025, 11:56
Полтавська Ворскла та житомирське Полісся зіграють у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні ім. О. Бутовського.
Юрій Максимов, після поразки від луганської Зорі (1:2), залучив до стартового складу Авдилі в центрі поля, тоді як у атаці гратимуть Ієде та Ндукве.
Імад Ашур, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (1:1), використав із перших хвилин Андрієвського в опорній зоні.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Павлюк, Пердута — Кане, Малиш, Авдилі, Салабай — Ієде, Ндукве.
Запасні: Ющишин, Челядін, Островський, Мякушко, Фернан, Бацула, Гучек.
Запасні: Волинець, Сарапій, Віале, Тейлор, Хадрой, Бітон, Йосефі, Таллес, Гонсалвеш, Лєднєв, Брістрич.
Полісся: Кудрик — Майсурадзе, Чоботенко, Матич, Михайліченко — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Крушинський, Назаренко — Батіста.
Гра Ворскла — Полісся почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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