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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 24-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та ковалівський Колос.

Київський Лівий Берег та ковалівський Колос зіграють у двадцять четвертому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Віталій Первак, після поразки від Динамо в дербі (0:2), залучив до стартового складу Андрія Різника на вістря атаки.

Руслан Костишин, на тлі поразки від львівського Руху (0:1), використав із перших хвилин Бондаренка в центрі оборони, тоді як Гагнідзе гратиме в центрі поля, а Сидоров очолить напад.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал — Косовський, Синиця, Банада — Шастал, А. Різник, М. Когут.

Запасні: Сташків, Караващенко, Астахов, Самар, Дієго, Войцеховський, Кобзар, Галас, Гереш, Приходько, Сухоручко.



Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Краснічі, Ррапай — Третьяков, Сидоров, Велетень.

Запасні: Горох, Мисак, Поправка, Владою, Демченко, Теллес, Оріховський, Алефіренко, Гусол, Денисенко, Болівар, Ковталюк.



Гра Лівий Берег — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.