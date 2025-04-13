Україна
13 квітня 2025, 15:14
Ворскла з вилученням наприкінці матчу поступилась Поліссю
Команда Юрія Максимова продовжує рух у напрямку зони вильоту.
Ворскла — Полісся, фото ФК Полісся
13 квітня 2025, 15:14
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Полісся 0:2
Гол: Крушинський, 16, Йосефі, 90
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук (Фернан, 80), Павлюк, Пердута — Кане (Мякушко, 63), Малиш (Челядін, 63), Авдилі, Салабай — Ієде, Ндукве (Островський, 63).
Полісся: Кудрик — Майсурадзе (Тейлор, 46), Чоботенко, Матич, Михайліченко — Андрієвський (Йосефі, 75), Бабенко — Гуцуляк, Крушинський (Сарапій, 61), Назаренко (Гонсалвеш, 75) — Батіста (Брістрич, 90+2).
Попередження: Авдилі, Крупський — Матич, Михайліченко, Назаренко, Сарапій, Гонсалвеш
На 87-й хвилині був вилучений Антон Салабай (Ворскла) (грубе порушення).