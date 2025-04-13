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Зоря — Верес 1:2
Голи: Харатін, 52 (авт.) — Харатін, 3, Луан, 12

Зоря: Сапутін — Дришлюк, Попара, Василець — Слесар (Горбач, 46), Яцик, Жуніньйо (Тронтель, 46), Вантух — Мічин — Антюх (Кирюханцев, 73), Будківський.

Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 62), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц (Балаба, 90+2), Харатін — Луан (Шарай, 62), Дахновський (Сміян, 79) — Степанюк (Кучеров, 79), Гайдучик.

Попередження: Жуніньйо, Дришлюк, Будківський — Куція, Шевченко, Кожухар

На 58-й хвилині був вилучений Максим Василець (Зоря) (грубе порушення).