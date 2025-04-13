Україна

Верес перескочив Зорю за рахунок другої очної перемоги в сезоні

Команда Олега Шандрука повною мірою відійшла від безгольових для неї матчів проти Інгульця та Шахтаря.

Зоря — Верес, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Зоря — Верес 1:2

Голи: Харатін, 52 (авт.) — Харатін, 3, Луан, 12



Зоря: Сапутін — Дришлюк, Попара, Василець — Слесар (Горбач, 46), Яцик, Жуніньйо (Тронтель, 46), Вантух — Мічин — Антюх (Кирюханцев, 73), Будківський.



Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 62), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кльоц (Балаба, 90+2), Харатін — Луан (Шарай, 62), Дахновський (Сміян, 79) — Степанюк (Кучеров, 79), Гайдучик.



Попередження: Жуніньйо, Дришлюк, Будківський — Куція, Шевченко, Кожухар



На 58-й хвилині був вилучений Максим Василець (Зоря) (грубе порушення).