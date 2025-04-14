Молодвський захисник приїхав на явно не чужий для нього стадіон Ніка, і оформив перший дубль у кар'єрі, поки його опонент забезпечував собі абсолютний рекорд УПЛ.
Інгулець — Карпати, фото ФК Карпати
14 квітня 2025, 17:29
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Інгулець — Карпати 1:2
Голи: Свистун, 90 — Бабогло, 5, 81
На 12-й хвилині Бруніньйо (Карпати) не забив пенальті (воротар).
Інгулець:
Паламарчук — Бенедюк (Свистун, 78), Дихтярук, Малиш (Жовтенко, 67), Катрич — Волохатий, Лосенко, П’ятов (Кисленко, 78) — Пушкарьов, Сад (Гаджук, 83), Фарасєєнко (Могильний, 67).
Карпати:
Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа (Квасниця, 90+2), Альварес, Бруніньйо (Шах, 72) — Підлепенець (Очеретько, 65), Краснопір (Ігор, 72), Костенко (Федор, 72).
Попередження: Пушкарьов, Дихтярук — Костенко