Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Інгулець — Карпати 1:2
Голи: Свистун, 90 — Бабогло, 5, 81

На 12-й хвилині Бруніньйо (Карпати) не забив пенальті (воротар).

Інгулець: Паламарчук — Бенедюк (Свистун, 78), Дихтярук, Малиш (Жовтенко, 67), Катрич — Волохатий, Лосенко, П’ятов (Кисленко, 78) — Пушкарьов, Сад (Гаджук, 83), Фарасєєнко (Могильний, 67).

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа (Квасниця, 90+2), Альварес, Бруніньйо (Шах, 72) — Підлепенець (Очеретько, 65), Краснопір (Ігор, 72), Костенко (Федор, 72).

Попередження: Пушкарьов, Дихтярук — Костенко