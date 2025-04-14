Україна

Рекордсмен Паламарчук не встояв перед дублем Бабогла — Карпати обіграли Інгулець

Молодвський захисник приїхав на явно не чужий для нього стадіон Ніка, і оформив перший дубль у кар'єрі, поки його опонент забезпечував собі абсолютний рекорд УПЛ.

Інгулець — Карпати, фото ФК Карпати