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Спеціаліст дав свій коментар після звитяги над Інгульцем в Олександрії.

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко висловився щодо перемоги в поєдинку 24-го турі УПЛ-2024/25.

Інгулець — Карпати 1:2 Відео голів та огляд матчу 14.04.2025

Керманич львівського клубу прокоментував виступ своїх підопічних, а також поділився емоціями від іще одного поєдинку з колективом, який представляв в якості гравця (2017-2022).

"Такі матчі дуже важкі, адже, коли ти контролюєш гру і вона легко дається, а ти марнуєш свої моменти – це б'є по психології. Ми працюватимемо над цим. Це дуже важлива перемога. Вітаю всіх вболівальників. Є суперники, проти яких важко грати. Коли я був футболістом і виступав у Кіровоградській області, Карпатам завжди важко давались матчі проти місцевих команд. Дуже круто, що ми змогли перемогти. Ми витратили багато емоцій. Трохи засмутило те, що ми піддались цьому тиску. Не було вболівальників, було дуже тихо на стадіоні, траплялися провокації, крик і тиск на суддю. У будь-якому разі добре, що є результат.

В мене чимало емоцій, адже Інгулець дуже багато мені дав як гравцю. Згодом тут дозволили мені дебютувати як тренеру. В першому колі ми грали проти команди, яку наш тренерський штаб фактично збирав. Зараз знайомих мені гравців менше, тому в емоційному плані було легше. У тому матчі ми не виграли, хоч мали вдосталь моментів. Після гри у першому колі на наш тренерський штаб був дуже великий тиск. Ми розуміли, що не всі були задоволені, але ми знали, що робимо все правильно. Згодом це дало результат. Це стало запорукою сьогоднішньої перемоги. Не так багато команд грали проти Інгульця на виїзді. Я впевнений, що тут буде важко кожній команді. Інгулець добре підготовлений в фізичному плані та прагне грати у вертикальний футбол. Також вони створюють багато небезпеки під час стандартів, зокрема, аутів. За гру команда має не два-три кутових, а по 20. Тому тут усім буде важко.

Дубль Бабогла? Дуже якісна робота. Владислав присвятив голи своїй вагітній дружині. Думаю, уся його сім'я зараз радіє та запам'ятає цей момент на все життя. Після народження дитини вони разом переглядатимуть цей матч. Для цього існує футбол. Він дарує багато емоцій", — цитує Лупашка офіційний сайт Карпат.

"Леви" йдуть п'ятими в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи 36 очок після 24-х зіграних поєдинків. Наступної суботи, 19 квітня, вони прийматимуть львівський Рух.