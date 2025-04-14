Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 квітня 2025 року.

У 24-му турі УПЛ-2024/25 Інгулець приймав Карпати в Олександрії і зазнав поразки.

Владислав Бабогло швидко вивів гостей вперед, а трохи пізніше капітан господарів поля Олексій Паламарчук побив антипенальтійський рекорд, урятувавши їх від пропущеного від Бруніньйо гола з пенальті. Ближче до завершення другої половини поєдинку "козаки" й "леви" обмінялися результативними ударами.

Далі на Інгулець чекає домашнє протистояння з ЛНЗ, тоді як Карпати прийматимуть Рух.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інгулець — Карпати в рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Інгулець — Карпати 1:2

Голи: Свистун, 90 — Бабогло, 5, 81

На 12-й хвилині Бруніньйо (Карпати) не забив пенальті (воротар).

Інгулець: Паламарчук — Бенедюк (Свистун, 78), Дихтярук, Малиш (Жовтенко, 67), Катрич — Волохатий, Лосенко, П’ятов (Кисленко, 78) — Пушкарьов, Сад (Гаджук, 83), Фарасєєнко (Могильний, 67).



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа (Квасниця, 90+2), Альварес, Бруніньйо (Шах, 72) — Підлепенець (Очеретько, 65), Краснопір (Ігор, 72), Костенко (Федор, 72).



Попередження: Пушкарьов, Дихтярук — Костенко