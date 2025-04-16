Україна

Столичний клуб розраховує на свого капітана.

Атакувальний півзахисник Віталій Буяльський оновив свою угоду з Динамо Київ, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 32-річним українцем розраховано до кінця червня 2027-го. Буяльський дебютував за "біло-синіх" ще у вересні 2011 року.

Зараз же він є капітаном столичного клубу. Серед досягнень Віталія три звання чемпіона України, стільки ж перемог у Кубку країни й чотири в Суперкубку.

На рахунку півзахисника шість голів і вісім асистів у 32-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.