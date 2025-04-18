Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та Олександрія.
Іван Калюжний, фото ФК Олександрія
18 квітня 2025, 12:04
Полтавська Ворскла та Олександрія розпочнуть програму двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.
Юрій Максимов, після поразки від житомирського Полісся (0:2), залучив до стартового складу Фернана в центр оборони, тоді як Скляр та Павлюк гратимуть у центрі поля, а Островський очолить атаку.
Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти львівського Руху (1:1), використав із перших хвилин Копину в центрі оборони, тоді як Калюжний повернувся до опорної зони.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Фернан, Пердута — Скляр, Павлюк, Малиш — Кане, Островський, Авдилі.
Запасні: Ющишин, Челядін, Мякушко, Бацула, Ндукве.
Запасні: Долгий, Булеца, Кулаков, Ндіка, Логінов, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Джевані, Смирний, Шостак, Макаренко.
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк — Мишньов, Калюжний, Шепелєв — Безерра, Ковалець, Цара.
Гра Ворскла — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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