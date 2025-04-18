Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 25-го туру чемпіонату України, який відбудеться 18 квітня та розпочнеться о 13:00.

Полтавська Ворскла та Олександрія розпочнуть програму 25-го туру УПЛ.

ВОРСКЛА — ОЛЕКСАНДРІЯ

П'ЯТНИЦЯ, 18 КВІТНЯ, 13:00. ПОЛТАВА, СТАДІОН ІМЕНІ БУТОВСЬКОГО. АРБІТР — РОМАН БЛАВАЦЬКИЙ

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Цей матч — протистояння команд із абсолютно різними турнірними цілями. Полтавці борються за збереження прописки в еліті, тоді як Олександрія намагається нав’язати конкуренцію Шахтарю в битві за срібло.

Сезон для полтавської команди склався як один великий розчаровуючий пазл. Замість стабільності — тривожна боротьба за виживання. Команда Юрія Максимова наразі знаходиться в зоні перехідних матчів, і від прямого вильоту її відділяє лише три очки. Втрати Кулача та Пасіча через травми, а також дискваліфікація Салабая ще більше ускладнюють завдання.

У Олександрії ситуація більш оптимістична, хоча й не без викликів. Команда Руслана Ротаня йде серед лідерів чемпіонату, але втрата очок у попередньому турі проти Руха (0:0) дозволила Шахтарю наблизитись упритул. І ще одна осічка може дорого коштувати.

Попри повернення опорника Калюжного, у Ротаня суттєві кадрові втрати: не зіграє головний бомбардир Філіппов, травмований Безерра, а в центрі оборони буде нова пара захисників через дискваліфікацію Кампуша.

У 33 попередніх матчах між цими командами незначна перевага на боці Олександрії: 13 перемог проти 11 у Ворскли. У першому колі мінімальну перемогу Олександрії приніс гол Беляєва.

Попри глибоку кризу, «Ворскла» має шанс зачепитися за результат вдома. Але клас, мотивація і глибина складу, хоч і пошарпана, на боці гостей. Очікується непростий матч, але саме Олександрія є фаворитом у цій зустрічі.

Орієнтовні склади

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Павлюк, Пердута – Скляр, Челядін – Малиш, Ндукве, Кане – Ієде

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Шабанов, Копина, Мартинюк – Мишньов, Калюжний – Джевані, Шепелєв, Цара – Ковалець

Цікаві факти та можливі події

- 370-й матч Олександрії в чемпіонаті.

- Олександрія може зазнати 80-ї гостьової поразки в УПЛ, в тому числі 10-ї при Руслану Ротаню.

- Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Ворскли триває в УПЛ 7 ігор: 2 нічиї та 5 поразок.

- Безпрограшна серія Олександрії триває в чемпіонаті 5 ігор: 4 перемоги та нічия.

- Олександрія може при Руслану Ротаню здобути 30-ту перемогу або зазнати 20-ї поразки у всіх турнірах на топрівні.

- Ворскла при Юрію Максимову може здобути 20-ту перемогу в УПЛ на своєму полі.

- 15-й гол в УПЛ може забити Дмитро Мишньов (Олександрія).

- 20-й "сухий" матч в УПЛ може провести Павло Ісенко (Ворскла).